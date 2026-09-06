Erciyes 38 FSK, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 geçti - Son Dakika
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Erciyes 38 FSK, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 geçti

Erciyes 38 FSK, deplasmanda Ağrı 1970\'i Osman Şahin\'in golüyle 1-0 geçti
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Nesine 3. Lig 3. Grup ilk haftasında Erciyes 38 FSK, deplasmanda Ağrı 1970 SK'yi 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Mavi-siyahlı ekibe 3 puanı getiren golü 47. dakikada Osman Şahin kaydetti.

Nesine 3. Lig 3. Grup 1. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Mavi-siyahlı takıma 3 puanı getiren golü Osman Şahin kaydetti.

Stat: Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu

Hakemler: Muhammed Ömür, Fatih Etirli, Mete Topçu

Ağrı 1970 SK: Can Türk, Mehmet Berkant (Hivan Özkurt dk. 70), Ali Tarkan, Serkan Gürses (Yusuf Akdeniz dk. 46), Ertuğrul Usta, Ramazan Karakurt, Ali Gündoğdu, Bayduhan Taşova, İbrahimcan Dursun (Musa Orak dk. 55), Hüseyin Emir İkiz (Alper Efe dk. 70), Ahmed Kağan Gürbüz (Emirhan Yılmaz dk. 78)

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman Osman Şahin, Kemal Çetinkaya, Ensar Bilir (Hüseyincan Kırıkçı dk. 73), Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler dk. 82), Seyit Ali Kahya (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 46), Mikail Koçak (Mehmet Tosun dk. 73) Artun Akçakın (Berkay Ekici dk. 73)

Gol: Osman Şahin (dk. 47) (Erciyes 38 FSK)

Sarı kart: Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk. 80) (Erciyes 38 FSK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FSK, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes 38 FSK, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 geçti - Son Dakika
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