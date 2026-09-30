Erciyes 38 FSK, Kırıkkale Futbol Kulübü\'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 4. haftasına evinde Kırıkkale Futbol Kulübünü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FSK'da iki isim bu sezon ilk gollerini attılar. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan Kırıkkale Futbol Kulübü maçında sahaya 11'de çıkan kaptan Artun Akçakın ve İlkay İşler bu sezon ilk gollerini attı.