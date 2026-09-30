Erciyes 38 FSK, Kırıkkale Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı - Son Dakika
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Erciyes 38 FSK, Kırıkkale Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı

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Erciyes 38 FSK, Kırıkkale Futbol Kulübü\'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FSK, ligin 4. haftasında evinde Kırıkkale Futbol Kulübünü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan maçta 11'de sahaya çıkan kaptan Artun Akçakın ve İlkay İşler bu sezon ilk gollerini attı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 4. haftasına evinde Kırıkkale Futbol Kulübünü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FSK'da iki isim bu sezon ilk gollerini attılar. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan Kırıkkale Futbol Kulübü maçında sahaya 11'de çıkan kaptan Artun Akçakın ve İlkay İşler bu sezon ilk gollerini attı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMustafa Kemal AtatürkArtun AkçakınKırıkkaleErciyesFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes 38 FSK, Kırıkkale Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı - Son Dakika
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