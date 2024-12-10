Erciyes 38 Futbol Kulübü, Peş Peşe Mağlubiyetler Alıyor

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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligde geride kalan 14 maçta 5 kez mağlubiyet aldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, peş peşe mağlubiyetler aldı. Mavi-siyahlılar, sahasında Ağrı 1970 spor'a mağlup olarak sonrasında da Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında yenildi. Play-Off grubuna kalmayı hedefleyen Erciyes 38 Futbol Kulübü, 19 puanda kaldı. Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet 4 beraberliği bulunan mavi-siyahlılar 5 kez de mağlup oldu.

Geride kalan 14 haftada Zonguldakspor, Mardin 1969 spor, Niğde Belediyespor, Ağrı 1970 spor ve K.Maraş İstiklalspor maçlarını kaybeden Erciyes 38 futbol kulübü, ligin ilk yarısının son maçında sahasında Kırıkkalespor ile karşılaşacak. - KAYSERİ