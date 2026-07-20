Erciyes 38 Futbol Takımı Yeni Sezona Hazır

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde bugün yaptığı ilk antrenmanla çalışmalarına start veren mavi-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek. 13 gün sürecek olan 1. etap kamp çalışmalarının ardından izine çıkacak olan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ardından 2. etap kamp çalışmalarını Bolu'da yapacak.

Mavi-siyahlı takımın hazırlık maç programı ilerleyen günlerde belli olacak. - KAYSERİ