Erciyes 38, Tuğay Adamcıl\'ı Transfer Etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

2025-2026 futbol sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü; geride kalan sezon Muğlaspor'da şampiyonluk yaşayan Kayserili Tuğay Adamcıl'ı renklerine bağladı. 2024-2025 sezonunda Muğlaspor forması ile 28 maça çıkan kanat oyuncusu Tuğay Adamcıl, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıllar sonra yeniden memleketi Kayseri'ye dönen Adamcıl, yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldiğini belirtti. Tuğay Adamcıl; "Yıllar geçti, şampiyonluk geldi. Kupalar son anda geçti. Kocaman bir kariyer memleket hasreti doldu. Şimdi en başa dönüp yarım kalan işi bitirmek zamanı. Ben Tuğay Adamcıl, sevdamız Kayseri'nin şampiyonluk yolunda ben de buradayım" dedi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada ise; "Hoş geldin Tuğay Adamcıl. Kulübümüz; son olarak Muğlaspor ile şampiyonluk yaşayan Tuğay Adamcıl ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ