Erciyes, Kar Hentbol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Erciyes AŞ ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek şampiyona, 22 Şubat Cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılacak.
Şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 60 sporcu katılacak.
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