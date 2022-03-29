Erciyes Kıbrıslı gençleri ağırladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Kış Kampları'nca Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampına katılan gençler etkinliklerle dolu bir kamp dönemi geçirdi.

Kıbrıslı gençler Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde yapılan kampa katılarak, kamp boyunca kayak eğitimi alıp kayak ve kızakla kayarken, okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi, milli ve manevi eğitimler, değerler eğitimi, kitap okuma halkları gibi etkinliklerle eğlenceli ve bilgi dolu bir kamp dönemi geçirdi. - KAYSERİ