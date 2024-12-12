Erciyes Koleji, 6. Basketbol Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes Koleji, 6. Basketbol Şampiyonluğunu Kazandı

Erciyes Koleji, 6. Basketbol Şampiyonluğunu Kazandı

Erciyes Koleji, Basketbol Gençler A Kategorisi'nde üst üste 6. kez şampiyon olarak önemli bir rekor kırdı.

12.12.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Koleji, eğitim ve öğretimde olduğu gibi sporda da zirvedeki yerini koruyor. Okul sporları müsabakalarında Basketbol Gençler A Kategorisi'nde mücadele eden Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, üst üste altıncı kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir rekora imza attı.

Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Basketbol Takımı Kayseri Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nın finalinde İstem Kolejini 76-50 mağlup ederek üst üste 6'ncı kez Kayseri şampiyonu olma başarısını gösterdi. Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, bu büyük başarıda emeği geçen idareci, öğretmen, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Erciyes Kolejinin eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal etkinlikler ve spor alanında da çok başarılı işlere imza attığını ifade eden İrfan Başyazıcıoğlu, "Bedenen ve zihnen sağlıklı nesillerin yetişmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Okulumuzun idarecileri ve öğretmenleri azami gayretle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakmaları için çalışıyorlar" dedi.

Okul basketbol takımının çok büyük bir başarı hikayesi yazdığını da dile getiren Başyazıcıoğlu, "Şimdi gözümüz grup maçlarında. Kayseri'mizi temsil edecek olan şampiyon takımımızdan yeni başarılar bekliyoruz. Erciyes Koleji basketbolda sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin bir markası haline geldi. Türkiye Basketbol Ligi'nin zirvesinde yer alan takımlarımıza sporcular yetiştiren bir okuluz. Bu başarılarımızın devam edeceğine yürekten inanıyorum. Genç sporcularımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum. Erciyes Koleji ailesi olarak bu büyük gururu bizlere yaşatan herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Erciyes, kayseri, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes Koleji, 6. Basketbol Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes Koleji, 6. Basketbol Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.