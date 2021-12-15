Üye Girişi
Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu - Son Dakika

Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu

15.12.2021 14:12
Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu

Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, Kayseri Şampiyonası finalinde rakibini 64 sayı farkla mağlup ederek şampiyon oldu.

Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, Kayseri Şampiyonası finalinde rakibini 64 sayı farkla mağlup ederek şampiyon oldu.

Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, 7 grupta oynanan Kayseri Şampiyonası'nda gruptaki maçları ile çeyrek final ve yarı final maçlarını farklı kazanarak finale çıktı. Finalde Küçükçalık Anadolu Lisesi ile karşılaşan Erciyes Koleji, rakibini 113-49 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. Özel Erciyes Koleji, kazandığı başarı ile bölge birinciliğinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

Özel Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, şampiyon takımı tebrik etti. Öğrencileri her alanda donanımlı birer birey olarak yetiştirme gayretinde olduklarını ifade eden Hastekkeşin, bu anlamda spora ve sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirtti. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkararak onları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Hastekkeşin, başarılarının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini kaydetti. - KAYSERİ

Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu

basketbol, Şampiyon, Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor         
14:17
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var         
13:54
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement