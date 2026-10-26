Erciyes'te kış sezonu öncesi tesis ve sportif faaliyetler değerlendirildi - Son Dakika
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Erciyes'te kış sezonu öncesi tesis ve sportif faaliyetler değerlendirildi

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Erciyes\'te kış sezonu öncesi tesis ve sportif faaliyetler değerlendirildi
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Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde yaklaşan kış sezonu öncesi hazırlıkların değerlendirildiği toplantı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katıldığı toplantıda tesis kullanımı, sportif faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Erciyes'te yaklaşan kış sezonu öncesinde değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tesislerin kullanımı, sportif faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde, yaklaşan kış sezonu öncesinde hazırlıkların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilgili şube müdürleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni sezon öncesi yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda; tesislerin kullanımı, sportif faaliyetlerin planlanması, sunulacak hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Sporcuların ve ziyaretçilerin Erciyes'in sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, yeni sezonun verimli geçmesine yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

İşbirliği vurgusu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes'in kış sporları açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek sezon hazırlıklarının işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemini vurguladı.

Kabakcı, sporun gelişimine, sporcuların çalışmalarına ve Kayseri'de düzenlenen sportif organizasyonlara verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'ye teşekkür etti. Kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin Erciyes'in spor ve turizm alanındaki potansiyelinin daha ileriye taşınmasına önemli katkı sağladığını belirten Kabakcı, yeni sezon hazırlıklarının koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine işaret etti. Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından yeni sezonun başarılı ve verimli geçirilmesine yönelik planlamaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Ali İhsan SuGençlikErciyesTurizmSporSon Dakika

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