Erciyes'te Spor Dostu Kampüs Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes'te Spor Dostu Kampüs Etkinliği

Erciyes\'te Spor Dostu Kampüs Etkinliği
25.02.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, 69 kişilik grup için spor tesisleri tanıtımı gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında 69 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu misafir edilerek, spor tesislerinin ve spor branşlarının tanıtımı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi'nde Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'ne gelen 69 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu üniversite tesislerinde misafir edilerek, spor tesislerinin ve spor branşlarının tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında Ahmet Bilge Spor Salonu, Bireysel Sporlar Salonu, futbol sahası ve atletizm pisti gezilerek burada öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde yapılan etkinlik spor branşlarının tanıtımının ardından toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes'te Spor Dostu Kampüs Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:52:25. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'te Spor Dostu Kampüs Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.