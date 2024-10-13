Erciyes, Uluslararası Tenis Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes, Uluslararası Tenis Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Geniş Video İzle

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi, 26 ülkeden 300 tenisçinin katılacağı Uluslararası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Turnuva, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor ve yeni tenis kortları ile spor alanındaki uluslararası kimliğini pekiştiriyor.

13.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erciyes, ilk kez uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak

26 ülkeden 300 tenisçi katılacak

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yatırım, proje ve girişimleriyle 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin dünyaca tanınan, 12 ay turizm ve spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erciyes, ilk kez Uluslararası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

Erciyes Kayak Merkezi'ni yaz aylarında da sporcuların gözdesi haline getirecek projelerden biri olan 12 adet tenis kortundan oluşan tesis, tenis tutkunlarını ağırlamaya başladı. Çalışmaları tamamlanan proje, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı, ilk müsabakaları bugün saat 10.00 itibarıyla 12 kortta aynı anda başlayan Uluslararası Tenis Turnuvası ile hizmete girdi. Erciyes'in muhteşem doğasında gerçekleşecek turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'e bir spor dalını daha eklemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Erciyes'e bir spor dalını daha eklemenin, bir yüksek irtifa tesisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Çok hoş bir ortam var. Yerli, yabancı birçok profesyonel tenisçi antrenmanlarına başladı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun iş birliğinde yapılan Uluslararası Tenis Turnuvamız var" diye konuştu.

Elcuman, Erciyes'in uluslararası bir merkez olduğuna dikkat çekerek, "26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu var ve sporcuların yarısından çoğu yabancı uyruklu. O açıdan Erciyes'in uluslararası bir merkez olduğunun bir kez daha kanıtı diyoruz. Tüm tenis severleri, tüm Kayseri halkımızı buradaki maçları izlemeye davet ediyorum" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde kente kazandırılan 12 adet tenis kortundan oluşan tesiste nefesleri kesecek.

Dünya genelinde tenis tutkunlarının yakından takip ettiği tenis turnuvasına Türkiye, Romanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, Amerika, Macaristan, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Belçika, İtalya, Slovakya, Slovenya, Rusya, Makedonya, Yunanistan, KKTC, Sırbistan, Hindistan, Tayland, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan ve İran olmak üzere 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılıyor.

Kent genelindeki modern spor tesislerinin yanı sıra dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ni Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayak Okulu, Çadır & Karavan Kamp Alanı ve 12 adet tenis kortu tesisi ile güçlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası spor alanına 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri mührünü vurma noktasında kararlılıkla ilerliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Uluslararası, Etkinlikler, Kayseri, Erciyes, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes, Uluslararası Tenis Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 15:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes, Uluslararası Tenis Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.