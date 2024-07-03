Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, Avrupa Spor Şehri Kayseri'ye kazandırdığı 1850 metre yükseklikte hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa giren profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Erciyes'in 12 ay spor merkezi olmasına büyük katkı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımda konforlu tesislerde spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor. Süper Lig takımları 2024-2025 sezonu için hazırlıklara başlarken Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de UEFA standartlarındaki sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol sahası, voleybol sahası ve profesyonel fitness salonu ile profesyonel sporcuların gözdesi oluyor. Bu kapsamda, Süper Lig takımlarından Tümosan Konyaspor 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz Pazartesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesine kazandırılan tam donanımlı tesislerde yaklaşık iki haftalık bir kamp yapacak olan Tümosan Konyaspor'un yanı sıra 1. Lig takımlarından başkent temsilcisi MKE Ankaragücü de 15-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleri ile Erciyes 12 ay sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde dolu dolu bir kamp imkanı için şu ana kadar bazı takımlarla anlaşma yapıldı ve bazı takımlarla da görüşmeler sürdürülüyor. - KAYSERİ