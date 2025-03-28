Erdem Koleji'nden Karate Şampiyonası'na Yükseliş - Son Dakika
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Erdem Koleji'nden Karate Şampiyonası'na Yükseliş

Erdem Koleji\'nden Karate Şampiyonası\'na Yükseliş

Gaziantep'te yapılan Karate İl Seçmeleri'nde Erdem Koleji, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

28.03.2025 12:38
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Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası İl Seçmeleri, genç sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Turnuvada üstün performans sergileyen Erdem Koleji öğrencileri, aldıkları derecelerle hem dikkat çekti hem de Kocaeli'nde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Erdem Koleji'ni temsilen turnuvaya katılan öğrencilerden Muhammed Deniz Akyüz, kumite kategorisinde birincilik elde ederken, kata dalında da üçüncülük başarısı gösterdi. Damla Nur Doğan, kata branşında ikinci olarak önemli bir dereceye imza attı. Rüzgar Bekir Akyüz ise aynı kategorideki başarılı performansıyla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Erdemli sporcular, Gaziantep'i Türkiye genelinde temsil etme gururunu yaşayacak.

Erdem Koleji sporda da fark oluşturuyor

Akademik başarılarıyla olduğu kadar spor, sanat ve bilim alanlarındaki başarılarıyla da adından söz ettiren Erdem Koleji, öğrencilerinin fiziksel ve zihinsel gelişimine bütüncül bir yaklaşımla katkı sunmaya devam ediyor. Özellikle disiplin gerektiren branşlardan biri olan karateye verdiği destek, yetişen başarılı sporcularla somut sonuçlara dönüşüyor.

Okul bünyesindeki profesyonel antrenman imkanları, bireyselleştirilmiş çalışma programları ve yetenek geliştirme desteği, öğrencilerin spor kariyerine sağlam bir temel oluşturuyor. Karatede elde edilen bu önemli dereceler, Erdem Koleji'nin spora verdiği önemin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Şampiyonası'na giden yolda disiplinli hazırlık

İl seçmeleri öncesinde yoğun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, antrenörlerinin rehberliğinde sistemli çalışmalarla başarıya ulaştı. Antrenörler, sporcuların azmi ve disiplinli çalışmaları sayesinde bu sonuçların alındığını belirterek, Türkiye Şampiyonası'nda da iddialı olduklarını vurguladı. Finale giden yolda antrenmanlara aralıksız devam edecek olan öğrenciler, teknik ve fiziksel hazırlıklarını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sporla büyüyen özgüven ve sorumluluk

Erdem Koleji'nin spordaki vizyonu, öğrencilerin yalnızca fiziksel değil, karakter gelişimlerine de katkı sağlıyor. Özellikle bireysel spor dallarında elde edilen başarılar, çocuklara disiplin, özgüven ve sorumluluk duygularını erken yaşta kazandırarak hayat boyu sürecek kazanımlar sunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etkinlikler, gaziantep, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdem Koleji'nden Karate Şampiyonası'na Yükseliş - Son Dakika

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