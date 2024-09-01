Erdemli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Finali 15 Bin Kişi Tarafından İzlendi - Son Dakika
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Erdemli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Finali 15 Bin Kişi Tarafından İzlendi

Erdemli\'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Finali 15 Bin Kişi Tarafından İzlendi

Mersin Erdemli'de her yıl düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının final maçı büyük bir ilgiyle karşılandı. Final maçını 15 bin kişi tribünlerde izlerken, kadınlar da yoğun bir şekilde maça ilgi gösterdi. Karakeşli'yi 3-1 yenen Elvanlıspor şampiyonluk kupasını kaldırdı.

01.09.2024 10:18  Güncelleme: 10:29
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Mersin Erdemli'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının finalini 15 bin kişi izledi. Final maçına erkekler kadar kadınların da aralarında olduğu 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi.

Erdemli'de kaymakamlık ve belediyenin işbirliğiyle düzenlenen mahalleler arası turnuvaya toplamda 48 takım katıldı. Kayacı'daki spor tesislerinde gerçekleşen ve bu yıl 19.'su düzenlenen turnuvada 128 maç sonunda Karakeşli ve Elvanlı Mahallesi finale kaldı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği final maçında kapalı ve açık tribünlerde yer kalmayınca vatandaşlar müsabakayı tepelerden takip etti. Tribünlerde yaşanan heyecan ve coşku dikkat çekti. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği maç sonunda Karakeşli'yi 3-1 yenen Elvanlıspor şampiyonluk kupasını kaldırdı.

"Maçı izleyen 15 binden fazla taraftar var"

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "28 Haziran'da başlayan turnuvamız bugün itibariyle son buluyor. 48 takımın katıldığı bin 250 futbolcumuzun ter döktüğü bir turnuva oldu. Bugün final maçı yaklaşık 15 bin seyircimiz izliyor. Halkımızda Erdemli Belediyesi olarak biz de amatör sporcuları ve amatör kulüpleri sonuna kadar destekliyoruz. Bugün de güzel bir final. İlginç bir taraftar kitlesi var, 15 bin taraftar var şuan izleyen. Erdemli halkı, Yörük halkı futbolu seviyor, takımlarını destekliyor bu da bize mutluluk veriyor" dedi.

Final maçını büyük bir heyecanla izlediğini ifade eden Ali Gökçen, "Elvanlı - Karakeşli maçındayız. Bir de güzel bir yaz yağmuru yağdı, naylonun altında maç izlemeye çalışıyoruz, iki takımada başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

19 senedir köy maçlarını takip ettiğini söyleyen Fatma Dere'de, "19 senedir bu maçları seyretmeye geliyorum. Seyredeceğimiz maçlarda takımların hepsine başarılar dilerim. Streslerimizi atıyoruz, tanıştıklarımız oluyor, köylülerimizle görüşüyoruz, komşu köylülerimizle tanışıyoruz" diye konuştu.

"Evin stresini bırakıp maç izlemeye geldik"

Maçı izleyenlerden Hacer Gün ise "Maç izlemeye geldik, ben maç izlemeyi sevmezdim. Bu maçlara gele gele maç izlemeyi sever olduk. Artık televizyonda da izliyoruz maçı. Evin stresini, işi, gücü bırakıp buraya maç izlemeye geliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan dereceye giren takımlara kupalarını Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin'in elinden aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erdemli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Finali 15 Bin Kişi Tarafından İzlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdemli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının Finali 15 Bin Kişi Tarafından İzlendi - Son Dakika
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