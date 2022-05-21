Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı

21.05.2022 23:57
Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 yenerek peş peşe 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, takımın THY Avrupa Ligi şampiyonu olmasını kutladı.

"ANADOLU EFES BASKETBOL TAKIMIMIZI EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu
Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı - Son Dakika


Son Dakika
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement