Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında! - Son Dakika
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Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında!

25.02.2022 11:28
Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

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Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda Sivasspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik Sivasspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig, Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında! - Son Dakika


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