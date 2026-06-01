Eren Elmalı Hastaneye Kaldırıldı

MİLLİ futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan Eren Elmalı, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 8'inci dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti. Daha sonra baş dönmesi yaşayan 25 yaşındaki sol bek, 27'nci dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Zeki'nin oyuna dahil olmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti. Eren Elmalı, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.