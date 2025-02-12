Eren Elmalı'nın Transfer Maliyeti Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Eren Elmalı'nın Transfer Maliyeti Açıklandı

Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'a 129.7 milyon lira ödeyecek ve tüm maliyet detaylarını duyurdu.

12.02.2025 00:17
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Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'dan transfer ettiği milli oyuncu Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübe 129 milyon 717 bin 700 lira transfer ücreti ödeneceği, 18 milyon 531 bin 100 lira da şarta bağlı ödemenin bulunduğu belirtildi.

Oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 25 oranında eski kulübüne ödeme yapılacağı ve Eren'in sezonun kalan bölümü için 14 milyon lira ücret alacağı ifade edildi.

Sol bek oyuncusunun, gelecek yıl 45, 2026-2027 sezonunda 55 ve 2027-2028 sezonunda 65 milyon lira maaş alacağı aktarıldı.

Bir yıl da opsiyon konulan anlaşmada, 2028-2029 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün opsiyonu kullanması durumunda oyuncuya 75 milyon liralık ödeme yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Eren Elmalı, Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Elmalı'nın Transfer Maliyeti Açıklandı - Son Dakika

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