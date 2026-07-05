Ergin Ataman 100. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ergin Ataman 100. Maçına Çıkıyor

05.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, İsviçre ile oynanacak maçta 100. kez sahada.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkacak.

Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yarın sahasında İsviçre ile oynayacağı karşılaşmada önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, kariyerinde yeni bir ilke imza atarak ikinci dönemini yaşadığı A Milli Takım'da "dalya" diyecek.

99 maçta 55 galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, Ergin Ataman yönetiminde 99 müsabakaya çıktı.

Milliler, bu maçlarda 55 galibiyet ve 44 mağlubiyet aldı.

İlk dönemi: Mart 2014-Ağustos 2016

Ergin Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki ilk dönemi yaklaşık 2,5 yıl sürdü.

Deneyimli başantrenör, 22 Mart 2014'te büyük hedeflerle ay-yıldızlıların başına getirildi.

Türkiye, Ataman'ın ilk döneminde 2014 FIBA Dünya Kupası, 2015 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etti.

2014 Dünya Kupası'na çeyrek finalde, 2016 Olimpiyat Elemeleri'ne ise yarı finalde veda eden milli takım, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turunda elendi.

Ergin Ataman, 31 Ağustos 2016'da milli takımdaki görevinden ayrıldı.

Milli takıma dönüşü gümüş madalyayla taçlandı

A Milli Basketbol Takımı ile başantrenör Ergin Ataman'ın yolları, Nisan 2022'de yeniden kesişti.

Milliler, tecrübeli başantrenörün ikinci döneminde çok önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi olduğu 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nın ardından üçüncü kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman yönetiminde 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden milli takım, 2023 Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ise katılma hakkı kazanamadı.

Kulüp kariyerine 29 kupa sığdırdı

Ergin Ataman, kulüpler düzeyinde 6'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 29 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes'te 2 Avrupa Ligi, 4 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası kazanan Ataman, Beşiktaş'ta ise birer lig, EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray'ın başında birer lig ve Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren 60 yaşındaki başantrenör, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.

İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile Saporta Kupası sevinci yaşayan Ergin Ataman, Türk Telekom'da da Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Panathinaikos ile bir EuroLeague, bir Yunanistan Ligi ve iki Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Ergin Ataman, İsviçre, Yaşam, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman 100. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:31
Dünyanın gözü Ankara’da Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
09:47
9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 12:42:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ergin Ataman 100. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.