Ergin Ataman, Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında - Son Dakika
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Spor

Ergin Ataman, Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında

Ergin Ataman, Avrupa\'nın en önemli başantrenörleri arasında

Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. Ataman'ın başarılarıyla dikkat çeken kariyerinde 5 Avrupa Kupası bulunuyor. Panathinaikos AKTOR ve Anadolu Efes'i Dörtlü Final'e taşıyan Ataman, bu sezon da Panathinaikos ile Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

08.05.2024 11:11
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Basketbolda Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Başantrenörlük kariyerinde 5 Avrupa Kupası kaldıran Ataman, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Türk başantrenör, ilk sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni kurulan bir takım olmasına karşın Avrupa Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı kazandı.

Yunanistan ekibi, play-off serisinde normal sezonda oynadığı 2 maçta da yenildiği İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla eşleşti.

Ergin Ataman, ev sahibi avantajıyla başladıkları seride Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup oldukları ilk müsabakanın ardından iddialı bir açıklamada bulundu ve "Dörtlü Final'e gideceğimizin sözünü veriyorum. Eğer Dörtlü Final'e gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım." ifadelerini kullanıp, oyuncularına ve kendisine duyduğu güvenin mesajını verdi.

Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, oldukça çekişmeli geçen play-off serisini 3-2 kazanarak adını 12 yıl sonra Dörtlü Final'e yazdırdı.

Dipten alıp zirveye çıkarıyor

Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'u da oldukça kötü geçen sezonların ardından Dörtlü Final'e taşımayı başardı.

Avrupa Ligi'nde geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Yunanistan temsilcisi, Türk başantrenörün göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandı.

Ataman, kısa sürede iyi bir takım kimyası oluşturarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı ve Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 12 yıllık Dörtlü Final özlemine son verdi.

Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunu 16. ve son basamakta bitiren Anadolu Efes'te de benzer bir performans sergilemişti. Lacivert-beyazlı ekip, Ataman yönetiminde 2018-2019'da 18 yıl sonra Dörtlü Final'e yükselmişti. Anadolu Efes, söz konusu sezonda final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti. Türk başantrenör, lacivert-beyazlıları 2021 ve 2022'de ise şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Dörtlü Final'de 6. kez mücadele edecek

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final sahnesinde 6. kez boy gösterecek.

Anadolu Efes'in başında 4 kez bu heyecanı yaşayan Ataman, İtalya ekibi Montepaschi Siena'yı da bir defa Dörtlü Final'e taşımayı başardı.

Türk başantrenör, Anadolu Efes'i 2021 ve 2022'de üst üste şampiyonluğa ulaştırarak önemli bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2019'da ikincilikle yetinirken, 2000'de ise üçüncü oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, 2003'te ise Montepaschi Siena ile Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncülük elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ergin Ataman, Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında - Son Dakika

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