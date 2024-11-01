Ergin Ataman'dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil - Son Dakika
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Spor

Ergin Ataman'dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil

Ergin Ataman\'dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil

A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. ''Fenerbahçe'nin kararı beni ilgilendirmiyor'' diyen Ataman'ın o sözleri çok konuşuldu.

01.11.2024 14:48
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A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"UMURUMDA DEĞİL"

Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Panathinaikos'un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, maçın ardından parmaklarıyla 3-1 işareti yapmıştı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini duyurmuştu.

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Son Dakika Spor Ergin Ataman'dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Talat Yelbuz:
    BABANIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY ANANIZ 8TAŞ KUMANIZ 7FENEV 208 46 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Adamsın Ergin Ataman 107 54 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Fener Beşiktaş Koç nederse onu yapıyor. Bunlar istiyor ki Galatasaray başarılı olmasın bilerek şampiyonluk versin. Yok öyle yağma/ Fener evinde üç tane yiyince Kadıköy’de artık derbilerde başarısız olunca sesiniz çıkmıyor. Gaza gelmeyin gaza . Galatasaray bir sene başarısız oldu direkt gönderdiler Burak elması. Siz de başarısız olanı gönderin. Hala bir Aziz Yıldırım gibi değeriniz var . 118 34 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş ve fenerbahçe acilen ligden çekilip başka bir lig kurmalıdır bu kirli düzenin parçası olmayın kendi ilgimizi kuralım futbolun marka değeri şike ve adaletsizlik yüzünden ayaklar altında hasan arat ve ali koç acilen olağanüstü toplantı kararı almalıdır 66 63 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat eser Boş İşler memuru 79 31 Yanıtla
  • Haluk Acar:
    Ferhat gerçekten boş bir insansın oksijen israfısın sen 55 18 Yanıtla
  • Hüseyin Demirel:
    merak etme gergin Ataman,, bir gün seninde sonun gelecek 39 33 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Haklısın Sana Hâk veriyorum 18 22 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Beşiktaş ve Fenerbahçe bir lig kurar ikisi beraber oynarlar bir hafta Kadıköy'de bir hafta beşiktaş'ta 24 13 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    İlgilendirseydi zaten sıkıntıydı. Ben mikserim karıştırırım diyor 15 8 Yanıtla
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