Ergin Ataman: OAKA'da artık bir Türk bayrağı olacak - Son Dakika
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Ergin Ataman: OAKA'da artık bir Türk bayrağı olacak

Ergin Ataman: OAKA\'da artık bir Türk bayrağı olacak

Panathinaikos AKTOR başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon olduklarını ve artık bir Türk spor adamının, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da bayrağının olacağını söyledi. Ataman, takım ve kendisine destek verenler adına çok mutlu olduğunu belirtti ve geçen sezonu 17. sırada tamamlayan bir takımı alıp play-off'a taşımak, Dörtlü Final'de şampiyon olmanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

27.05.2024 00:33
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i final maçında 95-80 mağlup ederek şampiyon olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, çok mutlu olduğunu ve artık bir Türk spor adamının, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da bayrağının olacağını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, takım ve kendisine destek verenler adına çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'den sezon başından bu yana kendisine destek verenler olduğunun altını çizen Ataman, "Bir Türk spor adamının, bir Türk antrenörün yine buralarda olması, yine şampiyon olmasına sevindiler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün büyüklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Belki de Avrupa basketbol tarihinin en inanılmaz sezonunu yaşattık. Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan bir takımı alıp play-off'a taşımak, Dörtlü Final'de şampiyon olmak çok önemliydi. Son şampiyon Real Madrid'i inanılmaz bir maçtan sonra, ikinci devrede inanılmaz bir savunmayla yenip şampiyon olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da yer alan ve 6 Avrupa Ligi şampiyonluğunu simgeleyen bayraklara dikkati çeken Ataman, "OAKA'ya gittiğimizde, oradaki 6 tane bayrağı görüyordum ve hep çocuklara 'Biz de buraya bir bayrak asacağız. Bir bayrak asmak için Berlin'e gidiyoruz.' dedim. Bunu başardık. Artık OAKA'da bu takımın da bayrağı olacak bir Türk spor adamının da bayrağı olacak. Bu sebeple çok mutluyum. Bugün maçtan önce hiç heyecanlı değildim. Oyunculara da 'Çıkalım, sezon boyunca oynadığımız basketbolu oynayalım. Bunun bir final olduğunu düşünmeyin, bunun sadece kazanılması gereken bir maç olduğunu düşünün.' dedim. Bugün çok rahattım. Tabii ki kaybedebilirdik. Real Madrid bu turnuvada büyük favoriydi. Dün basın toplantısında Real Madrid koçuna 'Sana ikinci şampiyonluğu vermeyeceğim.' dedim, vermedim, üçüncü şampiyonluk bende." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Kostas Sloukas'ın kupayı kendisiyle birlikte kaldırmasıyla ilgili de konuşan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Normalde kupayı hep kaptanlar kaldırır ama Kostas Sloukas ısrarla beni istedi. Sezon başından bu yana her galibiyetten sonra bütün oyunculara 'Koçu dinleyin, bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' dedi. Buraya gelince de 'Koçu dinleyin, bizi şampiyon yapacak.' dedi. Şampiyon olunca da kupayı birlikte kaldırdık. Buraya gelmeden önce Sloukas en iyi 5'e seçilmedi. Ben de bunun üzerine 'Biz şampiyon olacağız, Sloukas da MVP olacak.' dedim. Bu da oldu. İnanılmaz mutluyum."

Kaynak: AA

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