Ergin Ataman: "Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor" - Son Dakika
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Ergin Ataman: "Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor"

03.03.2022 23:13
Ergin Ataman: "Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi. Ataman, Euroleague'in Rus takımları için aldığı kararla ilgili olarak ise, "Tahminim, bu iş kısa sürede çözülmezse bu sezon Rus takımları olmadan devam edecek gibi" dedi.

THY Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu akşam bizler için çok önemli bir maçtı. Derbi maçıydı. Sıralama için, play-offtaki yerimizi garantilemek için önemli bir maçtı. Maçta 32 dakika boyunca çok iyi oynadık, maçı kontrol ettik. Hücumda doğru tercihler yaptık. Savunmada iyiydik. Son çeyreğe 16 sayı farkla girdik. Son 8 dakikada hücumda oyun disiplinini kaybettik. Bu dönemde 31 sayı buldular ve geri döndüler. Maç sonu soyunma odasında son 8 dakikayı bir kez daha oynayamayız dedim. Kendi oyunumuzu oynayıp yolumuza devam etmeliyiz. Kendi oyun düzenimizin dışına çıktık. Farkın verdiği rehavetle de hücumda bireyselliğe döndük" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı müdahale sonrasında Euroleague yönetiminin Rus takımlarının maçlarını dondurduğunun sorulması üzerine Ataman, "Geçen hafta bütün konuşmalarımda savaşın durdurulması gerektiğini söyledim. Bütün şu anda dünya savaşı durdurmaya çalışıyor. Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivillerin halini gördüğümüz zaman, insanlar kilometrelerce ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda sporu düşünmek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değil. Rus takımlarındaki oyuncular için, o takımlarda çalışan meslektaşlarım için böyle bir durumun olması çok üzücü. Tüm dünyada sadece sporda değil her şeyde Ruslara bu cezayı verip onları dışarıda bırakıyorlar. Kararı verecek olan Euroleague üst yöneticileri. Tahminim, bu iş kısa sürede çözülmezse bu sezon Rus takımları olmadan devam edecek gibi. Çünkü futbolda, olimpiyatlarda, Formula 1'de bu karar çıktı. Bekleyip göreceğiz. Çok üzgünüm. Rus takımlarının dışarıda kalması, arkadaşlarımızın da suçu yok. Eminim onlar da üzüntü çekiliyorlardır. Onlar da insanlık dramının sona ermesini için çaba harcıyorlardır. Olay bizim boyutlarımızın dışında. Dünyanın en büyük sorunu haline geldi" diye cevap verdi. - İSTANBUL

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Ergin Ataman, Anadolu Efes, Ukrayna, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor' - Son Dakika


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