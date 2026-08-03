Erhan Aksay turnuvasında kupa sahibini buldu - Son Dakika
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Erhan Aksay turnuvasında kupa sahibini buldu

Erhan Aksay turnuvasında kupa sahibini buldu
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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından düzenlenen 38. Geleneksel Erhan Aksay Futbol Turnuvası, Defne Atatürk Stadyumu’nda oynanan final müsabakası ve ödül töreniyle sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından düzenlenen 38. Geleneksel Erhan Aksay Futbol Turnuvası, Defne Atatürk Stadyumu'nda oynanan final müsabakası ve ödül töreniyle sona erdi.

Final müsabakasını Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, il ve ilçe kamu kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda sporsever takip etti.

Hatay'ın en köklü spor organizasyonlarından biri olan turnuvanın finalinde Medeniyetler Spor, Defne Veteranlar Sporu mağlup ederek 38. Geleneksel Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası, Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen tarafından Medeniyetler Spor futbolcularına takdim edildi.

Turnuvada ikinci olan Defne Veteranlar Spor oyuncularına HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ve üçüncü olan Oto Şafak takımının sporcularına madalyalarını ise protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül töreni, sporcuların şampiyonluk sevinci ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

"Erhan Aksay Turnuvası Gelecek Yıllarda da Sürecek"

HBB yetkilileri, sporun birleştirici gücünü pekiştiren organizasyona katkı sunan tüm sporcuları, teknik ekipleri, hakemleri ve emeği geçen herkesi tebrik ederek Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın gelecek yıllarda da aynı heyecan ve coşkuyla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Turnuva, Futbol, Defne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erhan Aksay turnuvasında kupa sahibini buldu - Son Dakika

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