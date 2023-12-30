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Beşiktaş'ın Eric Bailly ile sözleşmesi feshedildi, Villarreal'e transfer oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Eric Bailly ile sözleşmesi feshedildi, Villarreal'e transfer oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Eric Bailly, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bailly, daha önce de Villarreal forması giymişti.

Beşiktaş\'ın Eric Bailly ile sözleşmesi feshedildi, Villarreal\'e transfer oldu
30.12.2023 - 18:55,  Güncelleme: 18:58
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Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Eric Bailly, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'tan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olan ve sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen 29 yaşındaki Fildişi Sahili stoper Eric Bailly, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e transfer oldu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre Bailly ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahili oyuncunun yarın saat 11.30'da takımla birlikte antrenmana çıkacağı da ifade edildi.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Eric Bailly, Villarreal ile sözleşme imzalayarak eski takımına da geri dönmüş oldu. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, daha önce 2014 - 2016 yılları arasında İspanyol ekibi Villarreal de forma giymiş ve 47 karşılaşmada görev yapmıştı. Söz konusu bu maçlarda Bailly, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: DHA
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