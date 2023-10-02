Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 22.00'de Manchester United'ın konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesinde İngiliz devinin hocası Erik ten Hag, temsilcimizin kadro kalitesine vurgu yaptı.
Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ile Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.
Hollandalı hoca ayrıca, "Tecrübeli oyuncular bununla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Çünkü bu inişler-çıkışlar olacaktır. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Şimdi mesele karakter, ne göstermeniz gerektiği ve bu durumdan nasıl çıkacağınız. Pek çok olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken şeyler de var." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı - Son Dakika