Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı - Son Dakika

Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:54

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Temsilcimizin kaliteli ayaklarına dikkat çeken Hollandalı hoca, ''Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ile Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.'' dedi. Ligde kötü giden Manchester United'da Erik ten Hag'ın kaderini belirleyecek maçlardan biri de Galatasaray mücadelesi olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 22.00'de Manchester United'ın konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesinde İngiliz devinin hocası Erik ten Hag, temsilcimizin kadro kalitesine vurgu yaptı.

"SADECE ZAHA VE ICARDI YOK"

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ile Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı! Manchester United'da korku dağları sardı

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Hollandalı hoca ayrıca, "Tecrübeli oyuncular bununla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Çünkü bu inişler-çıkışlar olacaktır. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Şimdi mesele karakter, ne göstermeniz gerektiği ve bu durumdan nasıl çıkacağınız. Pek çok olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken şeyler de var." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı - Son Dakika
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