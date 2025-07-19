Erik Ten Hag yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı

Almanya'nın Bayer Leverusen takımı, yeni teknik direktörü Erik Ten Hag'la çıktığı ilk maçında gol yağmuruna tutuldu. Flamengu U20 takımı, Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'ı hazırlık maçında 5-1 yendi.

Flamengo'ya galibiyeti getiren golleri, Lorran, Arthur (k.k), Gonçalves, Leao, Gusttavo kaydetti. Leverkusen'in tek golü ise Culbreath'dan geldi.

"GERÇEKTEN UMURSAMIYORUM"

Erik Ten Hag, "İyi bir sonuç alamadık ama hazırlık maçlarından alınacak sonuçları gerçekten umursamıyorum. Tabii ki hiçbir zaman kaybetmememiz gerekir ama benim önceliğim, oyuncularımı kaybetmemek" dedi.