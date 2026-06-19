Erkan Esenboğa: Engelin Üstüne Tırmanan Antrenör - Son Dakika
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Erkan Esenboğa: Engelin Üstüne Tırmanan Antrenör

19.06.2026 11:14
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İşitme engeline rağmen uluslararası başarılar kazanan Esenboğa, genç judocular yetiştiriyor.

Erzurum'da geçirdiği kazanın ardından işitme yetisini kaybetmesine rağmen uluslararası şampiyonluklara ulaşan 40 yaşındaki Erkan Esenboğa, şimdi antrenör olarak yeni başarılara imza atacak sporcular yetiştiriyor.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle 7 yaşında judoya başlayan Esenboğa, 2011 yılında geçirdiği iş kazası sonucu işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Tedavisinin ardından işitme cihazıyla yeniden spora dönen milli sporcu, işitme engelliler kategorisinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil etti.

Geçen yıl aktif sporculuğu bırakan Esenboğa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapmaya başladı. Pasinler ilçesinde açılan judo kursunda yaklaşık 20 sporcuyu çalıştıran Esenboğa, çocukları ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlıyor.

Antrenör Erkan Esenboğa, AA muhabirine, kaza sonrası işitme yetisini kaybetmesine rağmen judoyu bırakmadığını söyledi.

İşitme engellilerde ilk yurt dışı müsabakasına Venezuela'da çıktığını hatırlatan Esenboğa, "İlk arenaya çıktığımda büyük bir başlangıç yaparak 2 altın 1 bronz madalya kazandım. 16 yıllık süreçte Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 2 altın madalya kazanarak rekor kırdım ve bu rekor hala bana ait. Çünkü aynı gün sabah katada, öğleden sonra ise 60 kiloda altın madalya kazanan tek sporcuyum." diye konuştu.

Esenboğa, 3 olimpiyata katıldığını ve hepsinden madalya aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Avrupa ve dünya şampiyonalarında katıldığım her organizasyondan madalyayla döndüm. 16 yılda 16 kez yurt dışında katıldığım her organizasyondan madalyasız dönmeyerek bir rekora imza attım. Ülkemizin bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutarak epeyce bu işi yaptık. Artık yaş belli bir noktaya geldi ve bu saatten sonra sakatlıklar da yavaş yavaş başladı. Belli bir yaştan sonra şampiyonlukları başkalarına devretmeliyiz. Yeni şampiyonlar çıksın İstiklal Marşı'mızı okutsun diye 2025 yılında sporculuk hayatımı bitirip antrenörlüğe başladım."

Hedefi kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştirmek

Sporcu yetiştirmek için Pasinler'de görev aldığını ifade eden Esenboğa, şöyle konuştu:

"Yöneticilerimizin desteği sayesinde Pasinler'de görevlendirildim çünkü burası kırsal ve biz her yerde olmalıyız. Artık zirvede bırakıp, 'şampiyonun şampiyon öğrencisi olsun' diye en büyük hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. İlçenin şartlarına göre yol alıyorum. Okul Sporları Projesi vardı ben de bunu analiz edip ilk olarak 15 Temmuz İlköğretim Okulunda beden eğitimi derslerinde kendi sporumu tanıttım. Aynı okulda judo derslerine başladım ve oradan seçtiğim çocuklarla güzel bir takım kurduk. Bütün bunları 8 ayda yaptık ve bu 8 ayda mükemmel bir ekip oluşturduk. Bu ekip katıldığı ilk turnuvada 17 kişiden 13 madalya alarak ışık yaktı. Sonrasında yakın zamanda Süper Minikler Türkiye İl Şampiyonası'nda 15 kişiden 11 madalya aldık. Bunlardan en az 4-5'i Tokat'ta yapılacak Süper Minikler Türkiye Şampiyonası'na gidecek."

Esenboğa, az zamanda çok yol almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Kısa zamanda büyük işler başarmayı hedefledik ve okul içinde çok güzel işler yaptık. Okul adına katıldığımız turnuvada 15 sporcu ile 15 madalya aldık ki bunların 10'u altın. Erzurum'da bütün ilçeler dahil birincilik kupasını aldık. Kentteki sporcular arasında çok güzel bir başarı elde ettik. İnşallah antrenörlük kariyerimde hedefim şampiyon sporcular çıkarmak. Bunun için başladığımız bu yolda ilk gideceğimiz Tokat'taki Türkiye şampiyonası, Çocuklarımızdan birine ilk madalyayı aldırıp artık bir ışığı yakmak ve başlangıcı kanıtlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Erkan hocam gibi büyük bir sporcu olmak istiyorum"

Sporculardan 11 yaşındaki Ali Osman Önler ise antrenörü sayesinde judoyu tanıdığını anlatarak, "7-8 aydır yapıyoruz ve Erkan hocamız bizimle çok ilgileniyor. Onunla ilerlemek, çalışmak güzel. Bu spora devam edersem eğer Erkan hocam gibi büyük bir sporcu olmak istiyorum. Bu sporu yapmak o kadar zor değil, aksine eğlenceli." diye konuştu.

11 yaşındaki Hiranur Deliler de hocasının başarılarına ulaşmanın kolay olmadığını belirterek, "Bir yıl bile olmadı. İlk başlarda kötü bir sporcuydum ama sonra gayret gösterdim. Bu sporu kardeşime de aşıladı. Birlikte çalışarak kendimizi geliştirdik, bayağı yükseldik. Hocamız sadece bizim beden eğitimi öğretmeniydi. Sonrasında bize judoyu açıkladı ve ben ilk başlarda judonun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Erkan hoca bize judo nedir, nasıl yapılır, öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Sümeyye Güler ise hocası gibi bir sporcu olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erkan Esenboğa: Engelin Üstüne Tırmanan Antrenör - Son Dakika

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