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Erkan Sözeri: "Bu takım sezon sonu şampiyon olacak" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Bu takım sezon sonu şampiyon olacak"

29.09.2021 13:16

- Erkan Sözeri: "Bu takım sezon sonu şampiyon olacak" "Ankaragücü deplasmanından galibiyetle döneceğiz" "Bu maçta yaralarımızı özellikle fiziksel ve oyun anlamında saracağız" "Stoperlerimize nazar değdi" Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımına çok güvendiğini...

- Erkan Sözeri: "Bu takım sezon sonu şampiyon olacak"

"Ankaragücü deplasmanından galibiyetle döneceğiz"

"Bu maçta yaralarımızı özellikle fiziksel ve oyun anlamında saracağız"

"Stoperlerimize nazar değdi"

ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımına çok güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Sözeri ayrıca Ankaragücü maçından galip ayrılmak istediklerini ifade ederek "Rakibimiz çok formda, deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Nasıl diğer rakiplerimizin sahasından güzel bir şekilde döndüysek Ankaragücü deplasmanından da döneceğiz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin sekizinci haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Dadaşlar bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdürdü.

"Bu takım sezon sonu şampiyon olacak"

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, iyi bir takım olduklarını ve sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade ederek "Rakibimiz çok formda, deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Nasıl diğer rakiplerimizin sahasından güzel bir şekilde döndüysek Ankaragücü deplasmanından da döneceğiz. Geçen süre zarfında yaşananlardan sonra bu maç daha fazla önem kazandı. Bu oyuncular gerçekten bu takımı şampiyon yapmaya aday oyuncular. Bu takım şampiyonluğun aday takımı, bu takıma destek verelim. Daha sağduyulu davranalım bende dahil olmak üzere hep birlikte daha dikkatli olalım. Göreceksiniz bu takım sezon sonu şampiyon olacak. Erzurum şehrini çok iyi temsil edip Erzurumspor'u ait olduğu Süper Lig'e çıkartacaktır. Bundan endişemiz yok" dedi.

"2 haftalık arayı iyi değerlendirmek istiyoruz"

Sözeri, milli araya galibiyetle girmek istediklerini kaydederek "Maç maç gideceğiz. Ankaragücü maçı da milli maç arası öncesi puan ve puanlar açısından çok kıymetli. Orada yaralarımızı özellikle fiziksel ve oyun anlamında saracağız. Şu maçı çok güzel geçip önümüzdeki 2 haftalık arayı iyi değerlendirip çok daha iyi futbol oynayan, çok daha yenilikçi oynayan ve taraftarımızı mutlu edecek performans sergilemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Stoperlerimize nazar değdi"

Teknik Direktör Sözeri, sakat olan oyuncular hakkında da bilgi verdi. Sözeri, sakat olan Aykut ve Mustafa'nın Ankaragücü maçında olmayacaklarına ve tedavilerinin devam ettiğini aktararak "Aykut Demir daha tam iyileşmedi. Milli maç arasında iyileşecek diye umuyoruz. Mustafa Akbaş'ı yurt dışına gönderdik. Oradan çok daha iyi dönerse değerlendireceğiz. Bir daha sakatlarsak yine 3-4 hafta daha takımdan uzak kalır. Onu ekibimle, doktorlarla istişare yapıp ne kadar riske ederiz bakacağız. Nihayetinde stoperde Mücahit ve Gökhan iyi performans sergilediler. Bu derinlikli bir kadro olmanın avantajıdır. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Biraz nazar mı değdi bilmiyorum ligin en iyi stoperleri hatta Süper Lig'de bile böyle stoperlerin olmadığı bir anlayıştayız. 2 sakat 1 cezalımız var şimdi o bölgede. Uzun soluklu yolda bunlar olacak hazırlıklıyız" açıklamalarında bulundu.

Erkan Sözeri: Bu takım sezon sonu şampiyon olacak
Erkan Sözeri: Bu takım sezon sonu şampiyon olacak
Erkan Sözeri: Bu takım sezon sonu şampiyon olacak
Erkan Sözeri: Bu takım sezon sonu şampiyon olacak
Erkan Sözeri: Bu takım sezon sonu şampiyon olacak

Erzurumspor Kulübü, Ankaragücü, Şampiyon, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Bu takım sezon sonu şampiyon olacak' - Son Dakika Spor


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