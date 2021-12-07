Üye Girişi
Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı"

07.12.2021 14:28

- Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Kocaelispor karşısında dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız" "Son haftalarda güzel bir gidişatımız var" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor karşısında 3...

- Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:

"Kocaelispor karşısında dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız"

"Son haftalarda güzel bir gidişatımız var"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor karşısında 3 puan alarak son haftalardaki iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi. Sözeri, Süper Lig'e çıkma yolunda en büyük favorinin Erzurumspor olduğunu ifade ederek, "Daha hiçbir şeyi başarmadık. Biraz temkinli olup maç maç gitmekte fayda var. Bizim hedefimiz Süper Lig ve Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan Sözeri, ligin bu bölümüne kadar iyi performans gösterdiklerini ifade ederek, "Son haftalarda güzel bir gidişatımız var. Son 5 maçımızı 13 puanla tamamladık. Gayet iyi gidiyoruz ama lig maçlarının daha 3'te 1'ini oynadık, 3'te 2'si duruyor. Bazen iyi başlayan takımlar zaman zaman düşüşler yaşayacak. Ümraniyespor ve Eyüpspor örneğinde olduğu gibi diyebiliriz. Biz bu sıkıntıları çok yaşamadık. Yaşamak da istemiyoruz. Geç kurulan bir takım olduğumuz için sezon başı biraz sıkıntı yaşayabiliriz diye düşündük ama oyuncularımızın özverisiyle orayı iyi geçtik" diye konuştu.

"Dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız"

Sözeri, Kocaelispor karşısında 3 puan hedeflediklerini kaydederek, "Önümüzde Kocaelispor maçı var. Son haftalarda sıkıntılı durumlardan geçiyorlar. Ne kadar sıkıntılı olursa olsunlar 20 puana sahipler. Ciddi imkanlarla takımı kurdular ve hedefleri var. Geçen yıl güzel bir performansla bu lige yükseldiler, bu yıl hedefleri Süper Lig'e çıkmak. Zor bir maç olacak. Dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız. Oradan kazanacağımız 3 puanın bizi çok daha iyi yerlere taşıyacağının bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

"Tahta açılırsa 1-2 oyuncu transfer edebiliriz"

Transfer tahtaları açıldığı takdirde 1-2 transfer düşündüklerini belirten Sözeri, "Transfer tahtamız kapalı. Artan Euro'dan dolayı davalı oyunculara ödenecek tutar biraz yüksek. Daha önce de söyledim; içerideki oyuncularımızın ödemelerini yapamıyorsak hiç transfere gerek yok. Ödemeler yapılır, transfer tahtası açılırsa belki 1-2 oyuncu transfer edebiliriz. Takımı bozmak istemiyorum, oyuncularım iyi bir performans gösteriyorlar. 1-2 oyuncuya da hangi bölge olsun diye karar vermedim. Son 4-5 maçta oluşacak performanslara göre karar veririm" ifadelerini kullandı.

"Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı"

Süper Lig'e çıkma yolunda en büyük favorinin Erzurumspor olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Futbolda lig ayrımı olmaz ama bizim lig biraz farklı. Mesela biz Boluspor'u yendik herkes neden daha farklı bir skor olmadı diye eleştirdi. O Boluspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor gibi yukarıdaki takımları mağlup etti. En sondaki Balıkesirspor da dahil bu ligde her takım her takımı yenebilir. Hangi takımlar şampiyonluğa oynayacak derseniz, zaten haftalar ilerledikçe o ortaya çıkıyor. Ama ben şunu net biliyorum; son 6 hafta bile bu ligde nelerin değiştiğini çok rahat görebiliyoruz. Daha hiçbir şeyi başarmadık. Biraz temkinli olup maç maç gitmekte fayda var. Bizim hedefimiz Süper Lig ve Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayıdır" açıklamalarında bulundu.

Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı
Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı
Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı
Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı
Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı
Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı
Erkan Sözeri: Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği 14:25 Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya 13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı 12:40 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
14:33 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü
14:25 Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler!
14:24 Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği
14:23 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
14:14 Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor!
13:58 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı
13:58 Son dakika magazin haberleri
13:56 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler! Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler!         
14:25
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı         
12:47
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz! İki sürücü de köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz! İki sürücü de köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı         
10:40
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement