Erkan Sözeri: Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erkan Sözeri: Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler

Geniş Video İzle

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bandırmaspor maçının ardından, 'Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler. Sonunda da biz kazandık. Çok mutluyuz' dedi. Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Ligin 4. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Sözeri, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği karakterden ve mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

01.09.2024 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erkan Sözeri: "Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bandırmaspor maçının ardından, "Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler. Sonunda da biz kazandık. Çok mutluyuz" dedi.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Ligin 4. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamada bulunan Sözeri, "Maçın ilk yarısını gayet iyi oynadık. Oyunu domine ettik. Hafta içi belirlediğimiz taktiklerin hemen hemen aynısını maçta sergiledik. Nihayetinde de iki gol bulduk. Gerçekten iyi şeyler yaptık ama ben hep şunu söylüyorum, biraz daha zaman geçecek. Bazı eksikliklerimiz var. Bazı oyuncularımız alt liglerden geldi, bazı hatalar yapabiliyorlar. Bunun zaman zaman sıkıntılarını yaşadık ama nihayetinde oyuncularım bir karakter gösterdiler. Bugün en çok sevindiğim şey, oyuncularımın bir karakter göstermesiydi. Urfa halkı böyle bir takım istiyor. Böyle koşan, mücadele eden bir takım istiyor. Bugün mağlup da olabilirdik, özellikle ikinci yarının ilk dakikalarında 2-3 tane net pozisyon verdik. Goller olsa mağlup da olabilirdik ama ben biliyorum ki Urfa halkı yine bizim takımı çağıracaktı. Çünkü oyuncularım bir karakter ortaya koydu. Sonuna kadar mücadele ettiler. Sonunda da biz kazandık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 03:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: Erkan Sözeri: Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement