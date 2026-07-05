Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından başpehlivan Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanı oldu. Erkan Taş, başpehlivanlık final mücadelesinde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığı kazandı. Kırkpınar güreşlerini yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcuları damga vurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'de güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'ndan izleyerek, güreşçilere destek oldu. Başkan Vekili Büşra Özdemir, başpehlivanlık final müsabakası öncesi Erkan Taş'a başarılar diledi. 665. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Büyükşehir Belediyesi'nin iki sporcusu Mustafa Taş ve Erkan Taş, bugün gerçekleşen müsabakalarda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Büyükşehir Başpehlivanlarından Erkan Taş, çeyrek finalde Ali Gürbüz'ü yarı finalde ise Seçkin Duman'ı yenerek, finale çıkmayı başardı.

Başpehlivanlık hayalim vardı

Finalde Feyzullah Aktürk ile mücadele eden Erkan Taş'ın mücadelesi güreşseverlerden büyük alkış aldı. Erkan Taş puanlama bölümünde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenme başarısı göstererek başpehlivanlığını kazandı. Başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş, büyük bir sevinç yaşadı. Erkan Taş, galibiyet sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Sahada zafer turu atan Erkan Taş'ı Başkan Vekili Büşra Özdemir tebrik etti. Rüyada gibiyim, diyen Erkan Taş, "Atadan oğula gelen bir başpehlivanlık hayalimiz vardı. Bugünlere kadar gelmem de üzerimde emeği geçen tüm ustalarıma teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Çok mutluyum" dedi.

Altın kemer Antalya'ya geldi

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Erkan Taş'ı başarısından dolayı tebrik ederek, "Çok zorlu mücadeleleri kazandı. Sarayiçi'ne gelirken, altın kemeri Antalya'ya yeniden götürmek gibi bir hayalimiz vardı. Sporcularımız tekrardan altın kemeri kazandı. Antalya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA