Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

03.08.2022 12:43
Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

Erkek Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

Erkek Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak organizasyon için geri sayım devam ederken, Halter Milli Takımı, Ankara'da 3 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarının son aşamasına geldi.

Organizasyonda en iyi sonuçları almak için mücadele edeceklerini belirten Halter Milli Takımı Antrenörü İsa Makal "Erkek Milli Takım olarak Akdeniz Oyunları sonrasında yine bir büyük organizasyonda mücadele edeceğiz. Kendi seyircimiz önünde Konya'da madalyalar almak tek hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Antrenörler Mehmet Doğan, İsa Makal, Mehmet Semih Ceylan yönetimindeki kampta şu sporcular yer alıyor:

Muammer Şahin (55 kilo), Ferdi Hardal (61 kilo), Kaan Kahriman (67 kilo), Yusuf Fehmi Genç (67 kilo), Celil Erdoğdu ve Batuhan Yüksel (81 kilo), Hakan Şükrü Kurnaz (89 kilo), Ulaş Can Kurnaz (89 kilo), Onur Demirci (102 kilo) ve Taner Çağlar (109 kilo).

YORUMLAR
500
İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:50:23. #1.11#
SON DAKİKA: Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement