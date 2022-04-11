Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonunu 2021-2022 sezonu Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi H Grubu'nda birinci hafta maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında 1955 Batman Belediyespor'a 67-60 yenildi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı başhakem Aygün Akgül, birinci yardım hakem Emre Yeldaş ve ikinci yardımcı hakem Ahmet Malik Şan yönetti.

Müsabakaya iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor ilk çeyreği 18-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takımda karşılıklı sayılar üretirken, devreye Malatya Büyükşehir Belediyespor 36-33 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte 22-16'lık üstünlük yakalayan konuk 1955 Batman Belediyespor, müsabakada 55-52 öne geçti. Son çeyrekte her iki takımda fazla sayı üretmedi ve 1955 Batman Belediyespor müsabakayı 67-60 üstün tamamladı.

H Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra 1955 Batman Belediyespor, Erzincan İliç ve Gaziantep Şehitkamil Belediyespor takımları yer alıyor.