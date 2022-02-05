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Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24 - Son Dakika

Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24

05.02.2022 15:48
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24

Türkiye Erkekler 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Seyhan Belediyespor-Batman Belediyespor'u 27-24 mağlup etti.

Türkiye Erkekler 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Seyhan Belediyespor- Batman Belediyespor'u 27-24 mağlup etti. Bir maçı eksik olan Seyhan Belediyespor, bu galibiyetle 15 puana yükselirken rakip Batman Belediyespor ise 16 puanda kaldı. Maça birbirini tartarak başlayan iki takım karşılıklı sayılar bulurken, çekişmeli geçen ilk yarı 12-12 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 2. Yarısında da takımların kazanma mücadelesi seyir zevki bir mücadeleye dönüştü. Son dakikalara doğru üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip maçı kazanmasını bildi. Maçın en skorer oyuncusu konuk ekipten 13 golle Emir Kırmızıyıldız oldu.

Salon: Serinevler Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Koç, Nedim Güneş

Seyhan Belediyespor: Serhat Kaya, Çağatay Yalçın, Ramazan Solaklıoğlu 1, Süleyman Dinç 3, İsmet Çatal 4, Anılcan Furkan Erdem, Ferdi Başboğa 5, Onur Kurtkara, Yusuf Diker 1, Batuhan Eylem, Umut Ağaçdalı 2, Samet Kaya 1, Emir Tayakısı, Ercan Soycan 4, Resul Yüksel 1, Doğukan Sarısoy 5

Batman Belediyespor: Vahap Öz, Abdullah Yavuz 1, Ziya Karadeniz 4, Ömer Ataca 1, Azat Çetinkaya, Mehmet Resul Çelik, İhsan Adak 2, Ömer faruk Dağ, Murat Can Temli, Furkan Yaman 2, Emir Kırmızıyıldız 13, İbrahim Engin 1, Osman Rüzgar, Kadir Kütük, Şipan Çetinkaya, Emre Temli

Sarı kartlar: Onur Kurtkara, Yusuf Diker, Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyespor) 10,35 (Batman Belediyespor)

Kırmızı Kart: Onur Kurtkara (Seyhan Belediyespor) İhsan Adak (Batman Belediyespor)

Mavi Kart: Onur Kurtkara (Seyhan Belediyespor) İhsan Adak (Batman Belediyespor)

2 dakika cezası alanlar: Süleyman Dinç, İsmet Çatal, Ferdi Başboğa, Onur Kurtkara, Yusuf Diker (Seyhan Belediyespor) Ömer Ataca, Furkan Yaman (Batman Belediyespor)

İlk yarı: 12-12 - ADANA

Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24
Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24

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Batman Belediyespor, Seyhan Belediyespor, Türkiye, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu: Seyhan Belediyespor: 27 Batman Belediyespor: 24 - Son Dakika
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