Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ilk gün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımına 10-4 yenildi.
Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ilk günün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.
Organizasyondaki ilk maçında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında ise Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetti.
Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
Klub Zelina-Post SV: 7-4
Dinamo Elektrostal-AWF Poznan: 13-0
HC Minsk-Sanse Complutense: 1-8
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika Spor