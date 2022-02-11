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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

11.02.2022 21:40
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ilk gün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımına 10-4 yenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ilk gün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımına 10-4 yenildi.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ilk günün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Organizasyondaki ilk maçında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında ise Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetti.

Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Klub Zelina-Post SV: 7-4

Dinamo Elektrostal-AWF Poznan: 13-0

HC Minsk-Sanse Complutense: 1-8

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Avusturya, Gaziantep, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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