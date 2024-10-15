Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor- Güneysu: 40-36
Rize Belediyespor- Beşiktaş: 27-52
DEPSAŞ Enerji As- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 43-34
Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 44-35
Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 31-30
Mihalıççık Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-31
Son Dakika › Spor › Erkekler Süper Lig'de 7. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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