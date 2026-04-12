Erling Moe: Ayağa kalkmalıyız

12.04.2026 00:56
Kayserispor Teknik Direktörü Moe, Fenerbahçe yenilgisi sonrası toparlanma çağrısı yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tekrardan ayağa kalkmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı topu kazandığımızda Fenerbahçe'ye karşı iyi olmak istedik. Topu kazandığımız anda 4-5 iyi pas yapıp, onları zorlamak istedik. Bunu kısmen yaparak, birlikte kaldık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi biraz bozdu. İçeri 0-0 girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarıdaki bazı bireysel hatalar sonucu belirledi. Fenerbahçe iyi bir takım. Bugün de iyi oynadılar. Bize karşı daha fazla şans buldular. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Tekrardan ayağa kalkmamız gerekiyor. İyi bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Ancak kazanmaya başlamamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
