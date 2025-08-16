Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oyun aklı yok - Son Dakika
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oyun aklı yok

16.08.2025 10:34
Galatasaray'ın Karagümrük karşısında 3-0'lık galibiyetini değerlendiren deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların Süper Lig performansının ötesine geçerek Avrupa hedeflerine dair tespitlerde bulundu. Toroğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde bir stoper, bir kaleci ve Mertens tipinde bir oyun aklı şart. Galatasaray'ın şu an oyun aklı yok. Bu seviyede akıllı oyuncu olmadan başarı gelmez" dedi.

Ekol TV ekranlarında Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki galibiyetini değerlendiren deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig performansının ötesine geçerek sarı-kırmızılıların Avrupa hedeflerine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

"GALATASARAY'IN OYUN AKLI YOK"

Toroğlu, Galatasaray'ın ligde birçok maçı rahat kazanacağını söylerken, Şampiyonlar Ligi için kadroda ciddi eksikler olduğunu vurguladı. Toroğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde bir stoper, bir kaleci ve Mertens tipinde bir oyun aklı şart. Galatasaray'ın şu an oyun aklı yok. Bu seviyede akıllı oyuncu olmadan başarı gelmez.

Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi hakkında da konuşan Toroğlu, genç oyuncunun Avrupa'da oynamasının Türkiye futbolu için daha faydalı olacağını savundu:

Arabistan'a gitmesine üzülüyorum. Orada iyi para kazanacak ama İspanya veya İtalya'ya giderse Türkiye için büyük reklam olur.

"GOLDE FAUL YOK"

Karagümrük maçında Barış Alper Yılmaz'ın rakibiyle yaşadığı pozisyona da değinen Toroğlu, hakem açısından pozisyonun temiz olduğunu savundu. Toroğlu, "Barış Alper rakibinin önüne geçiyor, akıllı futbolcu böyle yapar. Karagümrüklü çekmeye çalışıyor, o da git diyor. Hakem olarak hiçbir şey görmedim, faul yok.

Son olarak Süper Lig performansına değinen Toroğlu, Galatasaray'ın ligde rahat galibiyetler alacağını söylerken, "Bu maçta çok sıkmadılar. Karagümrük beklediğimden iyi mücadele etti ama Galatasaray Türkiye Ligi'nde çok maç kazanır" dedi.

