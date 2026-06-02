Erman Toroğlu'na Hapis İstemi

02.06.2026 12:36
Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında Galatasaray'la ilgili yanılgı yaratmaktan dava açıldı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğüne ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sanığın kamuoyu tarafından yakından takip edilen futbolla ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı iddianamede belirtildi.

İddianamede Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği, söz konusu eyleminin birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğu ifade edildi.

Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
