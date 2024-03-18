Erman Toroğlu\'ndan olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler\'e tepki: Bu maçın yarıda kalması lazımdı

Spor

Geçtiğimiz aylarda MKE Ankaragücü- Rizespor maçında eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, dün akşama damga vuran Trabzonspor- Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Maç içerisinde yabancı maddelerin sahaya atıldığı ve ceşitli olayların yaşandığı görüldü. Meler'in mücadeleyi neden tatil etmediği ise büyük tepki çekti.

"BU MAÇIN YARIDA KALMASI GEREKİRDİ"

Gündeme damga vuran maçı yorumlayan ünlü yorumcu Erman Toroğlu ise Meler'e sert şekilde tepki gösterdi. Meler'in maçı tatil etmesi gerektiğini savunan Toroğlu, "Bu maç 2-0 gitseydi, 60-65'te kalırdı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi, bu maçı yarıda keserdi. Bu maçı yarıda kesseydi, ikinci vukuatlı maçı olacaktı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Yardımcının kafasına bile madde geldi. Bunu sağlayan sensin ey TFF!"dedi.

"BU MAÇA BU HAKEM VERİLMEZ"

Meler'in bu maça verilmemesi gerektiğini belirten Toroğlu, "İnsanları birbirine kırdırmayın kardeşim. Halil istemiyordu bu maçı yönetmeyi, yarı finalde iyi maç bekliyor çünkü. Bu maça bu hakem verilmez, kiralık katil kullanıyorsunuz. Daha önce dayak yediği için maçı yarıda bırakamadı Halil! İnsanları birbirine mi öldüreceksiniz ağabey siz! Topçular dayak yedi orada, ya bıçaklı biri gelse taksa? Bunun adı vahşet!" şeklinde tepkisini ortaya koydu.

İSMAİL KARTAL'IN DA TEPKİSİ VAR

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz ülkeye puan kazandıran, ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek Türk takımıyız. Trabzonspor'u çok iyi analiz ederek buraya geldik. İlk devre oyuna çok iyi başlayarak kontrolü elimize aldık ve 2-0 önde kapattık. İkinci yarı ne olduysa bir tribün saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Burada benim kafama gelen maddeler oldu. Ben oyunu provoke etmedim. Saha içinde kaldım. Kafamda hafif bir şiş var. Omuzumda ağırı hissediyorum. Önemli değil sonuçta sokaktan gelen bir insanım. Kendimizi bilen insanlarız.

"HAKEM MAÇI İPTAL ETTİRMEDİ VE BU ŞEKİLDE DEVAM ETTİRDİ"

Oyunumuz kitlendi ve oyunumuz bozuldu derken maç 2-2'ye geldi. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekiyor. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa kurallara göre maçın iptal edilmesi gerekiyor. Hakem maçı iptal ettirmedi ve bu şekilde devam ettirdi. Biz Kadıköy'de ilk mağlubiyetimizi rakibimizden aldık. Maçı kazandılar, sevindiler ve gittiler. Hiçbir şey olmadı. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta kazanmak da var kaybetmek de var. Bu ilk olmayacak, son da olmayacak. İki takım da büyük camialar, bu işlerin böyle devam etmemesi gerekiyor. Oyuncularım önemli bir maçı kazandıkları için sevindiler. Sevinçte tahrik var ise onun cezasını ben veririm, illa tribünlerin inmesi gerekmiyor. Bunları aşmamız lazım. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Hoşgörülü olmamız lazım. İki takım yine karşı karşıya gelecek. Birazcık sağduyulu olmamız gerekiyor. Zor şartlarda kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.