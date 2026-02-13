Eroğlu’ndan VAR Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eroğlu’ndan VAR Eleştirisi

Eroğlu’ndan VAR Eleştirisi
13.02.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Eroğlu, VAR kararlarının maçın kaderini değiştirdiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-2 yenilen Arca Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu, VAR'dan gelen kararların maçın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR kararlarını eleştirdi.

VAR kararlarının haftalardır Çorum FK aleyhine verildiğini öne süren Eroğlu, "Ayıp, günah, yazık. Yani haftalardır birçok emek var. Sahada bir mücadele var, oyun var. VAR kararlarının bu kadar bizim aleyhimize olması inanılacak gibi değil. Bugün de maça baktığınızda, kimsenin beklemediği yerde, basketbolda bile zor faul olacak bir pozisyon. VAR'dan gelip penaltıya döndü. Diğer oyuncu topu aldı, sahanın içine attı. Oyunu durdursan, adama sarı kart versen oyun başlamayacak, penaltı oldu." şeklinde konuştu.

Eroğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sahada bir mücadele veriyorsun. Kaleci en az 10 dakika çaldı. Oyuncularım kazanma adına bütün reaksiyonu verdi. Ne zaman öne geçtik, bütün kararlar yine rakip lehine oldu. Üzgünüz. Bu kadar yatırımlar, emek var. Maçların VAR'dan yönetilmesini anlamıyorum. Yani futbol biraz da mücadele oyunu. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız aynı olayı bu hafta yaşıyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşmak bizi üzüyor. Biz de emek sarf ediyoruz. Bütün herkes mücadele veriyor. Başkanımız, yönetimimiz, camia, herkes. VAR'dan gelen kararlar maçın kaderini değiştiriyor. Söyleyecek başka bir şey yok. Herkes gördü zaten bugün. Geçen hafta da herkes görmüştü."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise Çorum FK deplasmanından güzel bir skorla ayrıldıklarını dile getirdi.

Müsabakanın zor geçtiğini aktaran Öztürk, "Karşılaşmanın tamamında kompakt oynamaya çalıştık. İlk yarıda birinci golü bulduk. Akabinde cevap verdiler. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı hemen oyunun başında golü yiyince biraz demoralize olduk fakat hemen toparlandık. Akabinde ikinci ve üçüncü golü bulduk. Buradan güzel bir skorla ayrılıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eroğlu’ndan VAR Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 23:18:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Eroğlu’ndan VAR Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.