Erokspor'dan Sakaryaspor'a Mağlup Edici Yenilgi - Son Dakika
13.04.2026 23:05
Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek inançlarının önemini vurguladı, düşüşteki Sakaryaspor ise üzgün.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor'un teknik direktörü Uğur Okur, oyuncularının, inançlarını ortaya koyduğunda ligin en iyi futbolunu oynayabileceklerini her maç üstüne koyarak gösterdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okur, Sakaryaspor'un direnç göstereceğini bildiklerini, ikinci yarıdaki değişiklikler ve oyuncuların ciddiyet ortaya koymasıyla maçı çevirdiklerini ifade etti.

Hayallerinin olduğunu dile getiren Okur, "Ulaşırız ulaşmayız ama son maça kadar bunun mücadelesini vereceğimizin sözünü bizi seven insanlara verebiliriz. Maçla ilgili söylenecek çok şey var. Maç gitti geldi. Belki böyle daha iyi oluyor. Daha iyi bir enerji ve bir sonraki maç için daha ciddi bir konsantrasyon. Herkese, oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnançlarını koyduklarında bu ligin en iyi futbolunu oynayabileceklerini her maç üstüne koyarak gösteriyorlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum. Onlar gerçekten ülkemizin göz bebeği takımlarından birisi. Yiğit düştüğü yerden bir şekilde kalkar. Önemli olan hayatın devam etmesi ve dersler alınması." diye konuştu.

Sakarya cephesi

Alınan bu mağlubiyetle sezon bitimine üç hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı üzgün olduklarını dile getirdi.

Dalcı, takımın düşüş sebeplerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"İçerdeki Sarıyer ile İstanbulspor, deplasmanda da Serik maçının kazanılması gerekiyordu. Bu üç maçı kazanmış olsaydık başka hikayeyle karşınızda olabilirdik. Bu maçları kazanamamak bu durumları yarattı. Dönüp arkaya bakıp sorun ve sebepleri konuşmak şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."

Kaynak: AA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
Advertisement
