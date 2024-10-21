Erokspor, Son Dakikada Puan Kaybetti

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Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Tanser Aydın, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, istedikleri 3 puanı elde edemedikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Son saniyelerde puanlar kaybettiğimiz bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Tanser Aydın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstedikleri 3 puanı alamadıkları söyleyerek sözlerine başlayan Aydın, "Son saniyelerde verdiğimiz bir maç oldu. Maça aslında çok istediğimiz gibi başlayamadık. Golü yedikten sonra tam istediğimiz futbolla karşılık verdik. Bunun karşılığını ilk yarı bitiminde 2-1 içeri girerek aldık. İkinci yarı rakibin belirli riskleri alacağını tahmin ediyorduk. Ona göre oyun planımızı hazırladık. Hızlı hücumlarla pozisyon bulacağımızı düşündük. Bunda başarı olduk. Pozisyonlara da girdik fakat değerlendirmedik. Son dakikalarda rakip tüm riskleri alıp üzerimize geldi. Bunların bir tanesinde son saniyelerde olsa da golü buldular. İki taraf için de bir puan. Benim iki takımı da tebrik ediyorum. Sahada maalesef ile andığımız bir yönetim grubu vardı. Bu gruba da iyi dileklerimizi sunmak istiyoruz. Onların çok iyi maçlar yönetmesini istiyoruz. Ama ne mümkünse stat içerisinde olan kimse yönetimden memnun değil. Bu yönetimler çok baskı altında olmalarına rağmen iyi bir yönetime dönüşür. Biz de onları buradan eleştirmek yada dikkat çekmek zorunda kalmayız" diye konuştu. - İSTANBUL