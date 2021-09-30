- Erol Bilecik: "Çok talihsiz bir akşam"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Olympiakos mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını belirterek, talihsiz bir akşam olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "6. dakikada çok talihsiz bir golle oyun başladı. Pelkas'ın direkten dönen şutu maçın kırılma anıydı. Oysa o top çizgiden içeri girseydi şu an bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Maç maalesef ondan sonra koptu. Olimpiakos tüm baskıyı kurdu. Çok talihsiz bir akşam. Taraftarımızın hak ettiği bir netice oldu. Çok üzgünüz. Daha yolun başındayız. Önümüzde ligde ve UEFA'da oynanacak birçok maç var. Bu büyük camianın büyük takımı olarak biz tekrar geri dönüş yapmayı iyi biliriz. Bu bütün genlerimizde de var. Bu maçı geride bırakıp önümüze bakmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

"Güzel günler bence yakın"

Bugünün manşetinin taraftar olduğunu söyleyen Bilecik, "90 dakika boyunca 1 dakika bile desteğini esirgemedi. Bu kadar olumsuz bir sonuca rağmen umudumuzun sonuna kadar devam eden bir yapıyı taraftar, yönetim, teknik ekip hep beraber ne kadar güçlü bir bağla yola devam ettirdiğimizi göstermiş oldu. Yönetim kurulu olarak taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız oyuncularımızı çağırdı, bağırlarına bastı. Biz bunun karşılığını hem takım olarak hem de sportif başarı olarak önümüzdeki haftalarda vereceğimiz konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Fenerbahçe 100 yılı aşkındır taraftar yapısı olarak genleri itibarıyla tekrardan eski günlerine dönecektir. Böylesine olumsuz bir sonuç olmasına rağmen bağrına basıp, 90 dakika bütün desteğini esirgemeyen taraftar zaten bunun sinyalini verdi. O bakımdan şüphem yok. Hiçbir dakika desteğini esirgemeden devam edin. Güzel günler bence yakın" şeklinde konuştu.