Erol Bilecik: "Fenerbahçe'nin haksızlık zincirine bir yenisi eklendi" - Son Dakika
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Erol Bilecik: "Fenerbahçe'nin haksızlık zincirine bir yenisi eklendi"

06.03.2022 22:05
Erol Bilecik: "Fenerbahçe'nin haksızlık zincirine bir yenisi eklendi"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor maçında hakem hatalarının olduğunu ifade ederek Fenerbahçe'nin haksızlık zincirine bir yenisinin eklendiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor maçında hakem hatalarının olduğunu ifade ederek Fenerbahçe'nin haksızlık zincirine bir yenisinin eklendiğini söyledi. Bilecik, ayrıca hafta içinde bu konuyla alakalı tüm materyallerle açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Enteresan bir akşama şahit olduklarını ifade eden Bilecik, "İki tane önemli teşekkürüm var. 17. dakika itibarıyla 10 kişi kalan, 82 dakika maçı götüren futbolcularımıza, teknik kadromuzu canı gönülden teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin en önemli olan itici gücü taraftarımıza, onlar her devreye girdiğinde takımın bambaşka bir performans koyduğunu izlemiş olduk. Onlara da teşekkür ederim. Esas resme gelmek istiyorum. Bu akşam gördüğünüz gibi Türk futbolunun son derece leke diyebileceğiniz bir akşam geride kaldı. Sezonun başından bu yana hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Biz bu akşam yaşananları cumartesi günü öğleden sonra sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamada tahmin ettik. Bu akşam hakemin yaptığı yönetim tarzı teyidi oldu. Hakem atama mühendisliği ve ilgili olan kurumda yardımcı olanlar nihayetinde bu tip akşamların ve Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini ve Fenerbahçe'nin uğramış olduğu haksızlıklar zincirine eklendi. Trabzonspor'un böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Ama Fenerbahçe'ye yapılan hakem haksızlıklarının bir yenisi gördük. Bütün camiamıza, sporseverlere açıklıyorum ki önümüzdeki hafta içinde elimizde bulunan bütün bilgi akışını, ön bilgilerini net bir şekilde paylaşmış olacağız. Cumartesi yapmış olduğumuz açıklamada bunun son bulması gerekirdi. Tekrardan bu tip hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması ve Fenerbahçe'nin hak ettiği, uygun bir şekilde yolculuğa devam etmesini diliyorum. Bütün seyirci tepkisini vererek, devre arasında yaptığımız açıklamalarla gerekli olan yanıtı vermiş olduk. Her şey ortada, yapılan haksızlıklar ortada. Hakem atama mühendisliğine yardımcı olanlar ortada. Bunların detaylı açıklamalarını hafta içerisinde yapacağız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bilecik: 'Fenerbahçe'nin haksızlık zincirine bir yenisi eklendi' - Son Dakika


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