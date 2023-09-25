İngiltere'yi sallıyor! Erol Bulut, Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı

Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

7. SIRAYA YÜKSELDİLER

Cardiff City'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

6 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.