İngiltere'yi sallıyor! Erol Bulut, Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı - Son Dakika

İngiltere'yi sallıyor! Erol Bulut, Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı

Son Güncelleme: 25.09.2023 10:33

Gaziantep FK'den ayrılarak Cardiff City'nin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, İngiliz ekibine 2017-2018 sezonundan sonra en iyi başlangıcı yaptırdı. Cardiff City, son 5 maçında 4 galibiyet alarak 7. sıraya yükseldi.

Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

7. SIRAYA YÜKSELDİLER

Cardiff City'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

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6 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.

Cardiff City, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'yi sallıyor! Erol Bulut, Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'yi sallıyor! Erol Bulut, Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı - Son Dakika
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