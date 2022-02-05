Üye Girişi
Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti - Son Dakika

Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti

05.02.2022 15:43
Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep, Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Erol Bulut'un öğrencileri performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sivasspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Erol Bulut'un öğrencileri gol oldu yağdı! Gaziantep'ten Sivas'a çok farklı tarife

YATABARE KIZARDI

Gaziantep'e 5-1'lik galibiyeti getiren golleri 6 ve 41'de Djilobodji, 12'de Muhammet Demir, 70'te penaltıdan Alexandru Maxim, 76'da Furkan Soyalp attı. Sivasspor'un tek sayısı ise 29'da Dimitris Goutas ile geldi. Sivas'ta Mustapha Yatabare, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivas'ın galibiyet hasreti 4'e çıktı.

PUAN BIRAKMIYORLAR

Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda potansiyel 33 puanın 29'unu aldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte iç sahada mağlubiyet yaşamayan iki takımdan biri.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Erol Bulut, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:51 Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi?
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement