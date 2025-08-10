Bitlis'in Ahlat ilçesinde merhum eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu anısına düzenlenen yüzme maratonu renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü programı kapsamında, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Ahlat ilçesinde geçtiğimiz ay trafik kazası geçirerek vefat eden eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu anısına yüzme maratonu düzenlendi. 17 yüzücüden oluşan maraton ekibi, Kale Mahallesi sahilinde Van Gölü'ne dalış yaparak yüzmeye başladı. Sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrol ve gözetiminde 6 kilometre kulaç atan yüzücüler, 3 ile 3,5 saat süren parkur sonunda Tunus Mahallesi'ndeki Ahlat Su Sporları Merkezine vardı.

Van Gölü kıyısında gerçekleştirilen etkinliğin en genç katılımcısı ise 15 yaşındaki yüzücü Ömer Aras Ayber oldu. Ayber, 6 kilometrelik zorlu parkuru 3,5 saatte yüzerek tamamladı. Maraton boyunca gösterdiği azim ve performansla dikkat çeken genç sporcu, diğer katılımcılar ve izleyiciler tarafından alkışlandı. Ömer Aras Ayber ilk defa bu kadar uzun mesafeli bir parkurda yüzdüğünü belirterek, "6 yaşından beri yüzüyorum ve yüzmeyi de çok seviyorum. Ahlat'ta 6 kilometrelik bir yüzme maratonu olduğunu duydum ve katıldım. 17 kişilik katılımcının arasında en küçük yüzücü bendim. Maratonun ilk 2 saatini rahat yüzebildim ama son 1,5 saatlik kısmında zorlandım. Bunun en büyük etkisi de Van Gölü'ndeki sodalı suyun yakıcı özelliğinin olmasıydı. Sonlara yaklaştığımda bayağı zorlandım hatta bizi takip eden teknedeki abilerimiz istersen bırak zorlama dediler ama ben azimle sonuna kadar sürdürdüm. Saat 13.00'da göle dalış yaparak yüzmeye başladık 3,5 saat süren yorucu maraton sonunda varış noktasına vardım. Bu çok yorucu olsa da benim içim çok güzel bir deneyim oldu. Önümüzdeki yılda yine katılmayı planlıyorum. Bir diğer amacım da İstanbul boğazındaki yüzme maratonuna katılmak" dedi.